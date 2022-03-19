СМИ сообщили о рассматриваемом ЕС отказе от нефти из России

В ЕС всерьез заговорили о возможности отказаться вообще от российской нефти.

Этот вопрос может быть решен на предстоящих саммитах ЕС, G7 и НАТО, которые будут проходить в Европе на этой неделе, сообщает Интерфакс, ссылаясь на Reuters . Для участия в саммитах прибудет в Европу и президент США Джо Байден. Он с большой вероятностью будет агитировать за расширение антироссийских санкций.

Обсуждение усиления санкционного режима продолжиться уже сегодня на уровне министров иностранных дел. В четверг же в Брюссель для участия в саммите «Большой семерки» прибудет Джо Байден. В этом саммите будет участвовать также Япония.

В ЕС, сообщает источник, прорабатывается пятый пакет санкций. Он может содержать введение эмбарго на закупку странами ЕС российской нефти. Ее уже не закупают США и Великобритания. Если США убедят страны ЕС в том, что обеспечат их нефтью, не исключено, что эти санкции тоже введут. Пока же от полного отказа от российской нефти выступает Германия.

А вот президент Франции Эммануэль Макрон поддерживает ужесточение санкций, заявляя, что РФ необходимо заставить пересмотреть свою политику в отношении Украины.

Поскольку сейчас, отмечают источники, консенсуса касательно введения эмбарго на российскую нефть в ЕС нет, то решающей может стать позиция Франции, так как она сейчас председательствует в ЕС.

Напомним, санкции против РФ были введены после того как 24 февраля Россия начала военную спецоперацию на территории Украины.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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