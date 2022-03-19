СМИ сообщили о рассматриваемом ЕС отказе от нефти из России

Сегодня, 09:09

0

Image 16+
СМИ сообщили о рассматриваемом ЕС отказе от нефти из России
Фото из открытых источников

В ЕС всерьез заговорили о возможности отказаться вообще от российской нефти.

Этот вопрос может быть решен на предстоящих саммитах ЕС, G7 и НАТО, которые будут проходить в Европе на этой неделе, сообщает Интерфакс, ссылаясь на Reuters.  Для участия в саммитах прибудет в Европу и президент США Джо Байден. Он с большой вероятностью будет агитировать за расширение антироссийских санкций.

Обсуждение усиления санкционного режима продолжиться уже сегодня на уровне министров иностранных дел. В четверг же в Брюссель для участия в саммите «Большой семерки» прибудет Джо Байден. В этом саммите будет участвовать также Япония.

В ЕС, сообщает источник, прорабатывается пятый пакет санкций. Он может содержать введение эмбарго на закупку странами ЕС российской нефти. Ее уже не закупают США и Великобритания. Если США убедят страны ЕС в том, что обеспечат их нефтью, не исключено, что эти санкции тоже введут. Пока же от полного отказа от российской нефти выступает Германия.

А вот президент Франции Эммануэль Макрон поддерживает ужесточение санкций, заявляя, что РФ необходимо   заставить пересмотреть свою политику в отношении Украины.

Поскольку сейчас, отмечают источники, консенсуса касательно введения эмбарго на российскую нефть в ЕС нет, то решающей может стать позиция Франции, так как она сейчас председательствует в ЕС.

Напомним, санкции против РФ были введены после того как 24 февраля Россия начала военную спецоперацию на территории Украины.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

СМИ сообщили о рассматриваемом ЕС отказе от нефти из России

Сегодня, 09:09

Санкт-Петербургские школы попросили о приостановке части экзаменов

Вчера, 22:04

Эксперт Беспалов предупредил о подорожании жизненно важных лекарств

Вчера, 12:59

Эксперт Рылько: семеноводство и сельхозтехника сильно пострадают от санкций в АПК РФ

Вчера, 12:34

Экономисты подготовили граждан России к долгой жизни с долларом выше 100 рублей

19-03-2022, 16:19

Экономист Зубец предсказал курс по 80–90 рублей за доллар

19-03-2022, 15:39

Россия может сломать Запад, считает автор «рейганомики»

19-03-2022, 15:09

SCMP: Санкции Запада против РФ могут подтолкнуть ряд стран к диверсификации валютных резервов

19-03-2022, 11:29

Онищенко призвал россиян не употреблять сахар и не закупать его впрок

18-03-2022, 16:44

Музыкальный продюсер рассказал, как санкции повлияют на выступления артистов

17-03-2022, 19:54

Эксперты: России удалось избежать дефолта благодаря жадности западных инвесторов

17-03-2022, 18:29

Гражданам России с вкладами и кредитами сообщили, к чему готовиться с 18 марта 2022 года

17-03-2022, 17:29

ЦБ России предупредил граждан страны о важном нововведении с 1 мая 2022 года

17-03-2022, 16:54

Пресса США: Вашингтон не запрещал РФ выплачивать долги в долларах

17-03-2022, 14:24

Граждан в РФ готовят к стагфляции в 2022 году

17-03-2022, 09:04

Bloomberg описал три сценария возможного дефолта РФ по внешним долгам

16-03-2022, 12:19

СМИ назвали число сотрудников ушедших из РФ компаний

16-03-2022, 10:44

Василий Колташов: РФ и Китай готовятся к выпуску новой резервной валюты

16-03-2022, 09:34

BFM TV: сельское хозяйство Франции не видит будущего без минеральных удобрений из России

15-03-2022, 15:59

Фермеры Эквадора обеспокоены срывом поставок из-за антироссийских санкций

15-03-2022, 11:14

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Военные РФ нанесли четыре ракетных удара по Львову

Военные РФ нанесли четыре ракетных удара по Львову

18-03-2022, 11:59

0

Львов утром 18 марта проснулся под звуки взрывов – силы РФ нанесли удар по аэродрому в этом городе. Телеграм-канал...

Подробнее
Российские военные подбили американскую РЛС, а ВКС добили авиаударом

Российские военные подбили американскую РЛС, а ВКС добили авиаударом

Вчера, 17:29

0

Российские военные подбили подвижную радиолокационную станцию AN/TPQ-36 производства американской компании Northrop...

Подробнее
По заводу «Азовсталь» Ахметова в Мариуполе ВС РФ нанесли мощный удар

По заводу «Азовсталь» Ахметова в Мариуполе ВС РФ нанесли мощный удар

19-03-2022, 14:49

0

Российские войска нанесли мощный артиллерийский удар по металлургическому заводу «Азовсталь», принадлежащему...

Подробнее
Military Watch: в Украине ликвидирован самый результативный снайпер НАТО

Military Watch: в Украине ликвидирован самый результативный снайпер НАТО

Вчера, 09:59

0

Снайпер из Канады, известный под кличкой Wali «дикий гусь», ликвидирован в Украине. Об этом сообщил американский...

Подробнее
Генерал Гузевич рассказал о некоторых успехах ВСУ в боях под Киевом

Генерал Гузевич рассказал о некоторых успехах ВСУ в боях под Киевом

19-03-2022, 16:19

0

Заместитель начальника штаба сухопутных войск Вооружённых сил Украины генерал Александр Гузевич представил сегодня, в...

Подробнее
ВЗГЛЯД разъяснил, как ВС РФ уничтожают военную помощь Украине от НАТО

ВЗГЛЯД разъяснил, как ВС РФ уничтожают военную помощь Украине от НАТО

18-03-2022, 22:34

0

Украина в ближайшей перспективе получит от западных государств военную технику и вооружение в колоссальных объёмах. Об...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Петербургские следователи возбудили уголовное дело в отношении молодого человека, разместившего портрет Бандеры на сайте «Бессмертный полк»

Петербургские следователи возбудили уголовное дело в отношении молодого человека, разместившего портрет Бандеры на сайте «Бессмертный полк»

18-03-2022, 10:44

0

Двадцатитрёхлетний уроженец Нижнего Новгорода, разместивший в мае две тысячи двадцатого года портрет идеолога...

Подробнее
Галлоуэй заявил, что США намерены воевать с РФ до последней капли крови

Галлоуэй заявил, что США намерены воевать с РФ до последней капли крови

18-03-2022, 23:34

0

Действия стран НАТО против России последнее время являются настоящим безумием и очень напоминают суицид, заявил...

Подробнее
Петербургского водителя девять раз привлекали за нарушение скоростного режима. На десятый раз под колёса попал ребёнок

Петербургского водителя девять раз привлекали за нарушение скоростного режима. На десятый раз под колёса попал ребёнок

18-03-2022, 19:04

0

Сегодня стали известны подробности серьёзного дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадал...

Подробнее
Японскую прессу обеспокоила активность ВМФ РФ на Дальнем Востоке

Японскую прессу обеспокоила активность ВМФ РФ на Дальнем Востоке

18-03-2022, 19:04

0

Средства массовой информации в Японии за последний период пишут о появлении вблизи от территориальных вод Страны...

Подробнее