Санкт-Петербургские школы попросили о приостановке части экзаменов

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В учебные заведения Санкт-Петербурга поступила рекомендация о приостановке проведения Всероссийских проверочных работ. Ряд источников связывает данную информацию с непредвиденной нехваткой форматной бумаги. Сообщается о том, что руководству школ рекомендовали придержать бумажные листы и картриджи для проведения Государственной итоговой аттестации - об этом рассказали учителя Выборгского и Красносельского районов Северной столицы.
В документе говорится о приостановке проведения ВПР в бумажном варианте с двадцать первого числа, со ссылкой на необходимость её сохранения для ГИА. Перед этим чиновники администрации провели опрос в школах Красносельского района, связанный с оценкой объёма бумаги, необходимого для распечатки материалов ЕГЭ.
В учебных заведениях Красногвардейского района отметили, что приостанавливать проведение ВПР пока не планируется – директор одной из школ заявил о достаточности бумажного запаса для проведения проверок знаний обучающихся, в то время как официальных распоряжений из Рособнадзора по поводу переноса промежуточных экзаменов в учреждение не поступало.
Согласно последним данным, за последние дни цена бумаги в стране выросла примерно в два-три раза. Это сорвало плановые закупки внезапно ставшего дефицитным товара во многих бюджетных организациях.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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