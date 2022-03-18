Эксперт Беспалов предупредил о подорожании жизненно важных лекарств

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Аналитик Николай Беспалов предрек рост цен на фармацевтические препараты, что связано с санкциями и отказом ряда иностранных компаний от работы на российском рынке.
Эксперт упомянул о том, что государство фиксирует стоимость лекарств, которые входят в перечень жизненно необходимых лекарственных средств. Беспалов сообщил о том, что резкого повышения цен на препараты ждать не стоит, но может быть осуществлена вынужденная индексация их стоимости. Это необходимо для того, чтобы избежать дефицита препаратов на рынке. Представители фармацевтического рынка будут повышать стоимость лекарств с целью компенсировать падение доходности.
Беспалов подчеркнул, что делать большие запасы лекарств – задача нереалистичная. Он считает, что лучше переключиться на аналоги, пишет 1prime.ru.
Эксперт напомнил, что у 90% препаратов, которые необходимы многим пациентам, есть менее дорогие отечественные аналоги. Тем более, что российские аналоги стоят втрое дешевле зарубежных препаратов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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