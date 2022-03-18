Эксперт Рылько: семеноводство и сельхозтехника сильно пострадают от санкций в АПК РФ

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Введенные санкции в агропромышленном комплексе РФ больнее всего ударят по таким отраслям, как семеноводство и сельскохозяйственная техника. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько, рассказывая об этом, указал на то, что в обозримом будущем по целому ряду направлений не сыщется полноценной замены.
В частности, возможны проблемы с сельскохозяйственной техникой, импортировать которую страна не сможет.
«Российская техника, конечно, есть, но не самого лучшего качества, и по ряду позиций сама в ряде случаев комплектуется из импортных компонентов», — признал эксперт в беседе с агентством РИА «Новости».
Аналогичная ситуация с семенами целого ряда культур. По мнению Рылько, уйдут годы, чтобы можно было преодолеть зависимость аграриев от импорта. К тому же, сейчас не представляется возможным определить, где заканчивается отечественная селекция и где начинается импортная.
Рылько говорит, что есть потребность в регулярном завозе чистых линий семян. По такому принципу работают семеноводы всего мира.
В то же время сейчас можно констатировать, что неплохие семеноводческие заделы есть по отечественным сортам озимой и яровой пшеницы.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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