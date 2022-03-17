Экономисты подготовили граждан России к долгой жизни с долларом выше 100 рублей

Сегодня, 16:19

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Экономисты подготовили граждан России к долгой жизни с долларом выше 100 рублей
Фото из открытых источников

В марте курс доллара не опустится ниже 100 рублей, уверена профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова. Она полагает, что выше уровня в 100 рублей за 1 доллар курс будет держаться еще не одну неделю, пишет PRIMPRESS.

По ее словам, с учетом геополитической ситуации вокруг России, можно говорить о том, что точные прогнозы сейчас невозможны. Но уже понятно, что быстро существующие факторы не уйдут, и поэтому они продолжат влиять на рубль.

Влияет на курс и изменение цены на нефть и газ. Финогенова отметила, что России сейчас выгоден относительно слабый рубль, так как это приносит больше выручки в бюджет. Но также сейчас наступит выплатный период для тех, кто не уплатил налоги за предыдущий год.

С учетом этих факторов, отмечает Финогенова, доллар не будет опускаться ниже 100 рублей, возможно, и до конца апреля.

Напомним, курс рубля серьезно просел сразу же после того, как Россия начала военную спецоперацию на территории Украины.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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