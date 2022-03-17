Экономист Зубец предсказал курс по 80–90 рублей за доллар

Экономист Алексей Зубец рассказал о том, чего ждать от курса национальной валюты. В частности, он предсказал, что курс рубля в ближайшее время будет находиться на уровне в 80–90 долларов. Директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ заявил, что это может случиться, когда закончится спецоперация в Украине.

Экономист считает, что после завершения активной фазы противостояния курс российской валюты начнет стабилизироваться, пишет novostivl.ru .

Как заявил Зубец, 17 марта на открытии торгов биржи курс рубля начал стабилизироваться. Эксперт считает, что к уровню 75 в ближайший год рубль не вернется.

В свою очередь, профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова считает, что в ближайшие месяцы курс доллара не опустится ниже 100 рублей. Тем не менее у рубля есть шансы удержать свои позиции.

Ранее сообщалось, что рубль начинает крепнуть, а разница в курсе доллара и евро уменьшается на фоне антироссийских санкций и ослабления экономики Европы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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