Экономист Зубец предсказал курс по 80–90 рублей за доллар

Сегодня, 15:39

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Экономист Зубец предсказал курс по 80–90 рублей за доллар
Фото из открытых источников

Экономист Алексей Зубец рассказал о том, чего ждать от курса национальной валюты. В частности, он предсказал, что курс рубля в ближайшее время будет находиться на уровне в 80–90 долларов. Директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ заявил, что это может случиться, когда закончится спецоперация в Украине.

Экономист считает, что после завершения активной фазы противостояния курс российской валюты начнет стабилизироваться, пишет novostivl.ru.

Как заявил Зубец, 17 марта на открытии торгов биржи курс рубля начал стабилизироваться. Эксперт считает, что к уровню 75 в ближайший год рубль не вернется. 

В свою очередь, профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова считает, что в ближайшие месяцы курс доллара не опустится ниже 100 рублей. Тем не менее у рубля есть шансы удержать свои позиции.

Ранее сообщалось, что рубль начинает крепнуть, а разница в курсе доллара и евро уменьшается на фоне антироссийских санкций и ослабления экономики Европы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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