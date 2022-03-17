Россия может сломать Запад, считает автор «рейганомики»

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Автор рейганомики – экономической политики американского правительства в 1981–1989 годах, Пол Крэг Робертс уверен, что России удастся сломать Запад.
Он добавил, что Россия может разрушить западную экономику, передает РЕН ТВ. Для этого Москве достаточно перекрыть поставки на Запад энергии и полезных ископаемых.
Западные страны зависимы от российских энергоносителей и полезных ископаемых и если РФ решит ограничить их поставки в ответ на санкции, то Запад быстро согласится на все условия России. Но на данный момент такой шаг для России не выгоден, так как Россия понесет убытки в иностранной валюте.
Сейчас, по мнению эксперта, Россия должна выставлять счета за энергоносители и полезные ископаемые в рублях, тем самым укрепляя свою собственную валюту, а не валюты своих конкурентов. Но РФ все еще не уходит от доллара и евро, тем самым ослабляя рубль. Тем не менее, эта ситуация тоже может измениться.
Напомним, Запад ввел санкции в отношении РФ из-за проведения Россией на территории Украины военной спецоперации.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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