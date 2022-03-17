Россия может сломать Запад, считает автор «рейганомики»

Автор рейганомики – экономической политики американского правительства в 1981–1989 годах, Пол Крэг Робертс уверен, что России удастся сломать Запад.

Он добавил, что Россия может разрушить западную экономику, передает РЕН ТВ . Для этого Москве достаточно перекрыть поставки на Запад энергии и полезных ископаемых.

Западные страны зависимы от российских энергоносителей и полезных ископаемых и если РФ решит ограничить их поставки в ответ на санкции, то Запад быстро согласится на все условия России. Но на данный момент такой шаг для России не выгоден, так как Россия понесет убытки в иностранной валюте.

Сейчас, по мнению эксперта, Россия должна выставлять счета за энергоносители и полезные ископаемые в рублях, тем самым укрепляя свою собственную валюту, а не валюты своих конкурентов. Но РФ все еще не уходит от доллара и евро, тем самым ослабляя рубль. Тем не менее, эта ситуация тоже может измениться.

Напомним, Запад ввел санкции в отношении РФ из-за проведения Россией на территории Украины военной спецоперации.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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