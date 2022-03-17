SCMP: Санкции Запада против РФ могут подтолкнуть ряд стран к диверсификации валютных резервов

Санкции, вводимые Западом против России, с высокой степенью вероятности, могут способствовать тому, что многие государства на планете вынуждены будут отказаться от валютных резервов в долларах и евро. Эту информацию сообщил известный финансово-экономический эксперт по макроэкономике и финансовым рынкам Нил Кимберли, пишет онлайн издание ИноСМИ.

Специалист написал статью для китайской газеты South China Morning Post, в которой указал, что недавнее решение Соединённых Штатов Америк совместно с Евросоюзом по заморозке валютных резервов Российской Федерации, повлекло за собой «нездоровый прецедент». Теперь сложившаяся ситуация требует ускорения темпов диверсификации резервов на всей планете.

Аналитик выдвинул собственное предположение о том, что в настоящее время в качестве резервной валюты могут стать весьма популярными китайские юани.

«Во многих других государствах мира политики могут уверовать, что структура их собственных резервов должна быть ещё более диверсифицирована. Поэтому власти данных стран могут начать склоняться к повышению собственных резервов исключительно в юанях», — считает Кимберли.

Руководитель ЕК Урсула фон дер Ляйен рассказала о том, что пакет санкций ЕС будет касаться 70% банковского рынка Российской Федедерации и ключевые госкомпании этой страны. 10 марта министр финансов Антон Силуанов отметил, что Минфин России попытается заплатить по евробондам в валюте их выпуска при условии разморозки валютных счетов Центробанка и правительства, в противном случае платежи проведут в рублях и выполнят обязательства перед инвесторами.

Как отметили в Кремле, российская экономика испытывает серьёзные удары из-за санкций западных стран, но есть запас прочности, благодаря которому она «устоит на своих ногах».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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