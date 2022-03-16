Онищенко призвал россиян не употреблять сахар и не закупать его впрок

Сегодня, 16:44

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Онищенко призвал россиян не употреблять сахар и не закупать его впрок
Фото из открытых источников

На фоне сообщений о повышении цен и инфляции россияне массово скупают сахар, хотя в Минпромторге отметили, что запасов продукта в стране достаточно. 

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко посоветовал согражданам не увлекаться сахаром-рафинадом, так как этот продукт опасен для здоровья, поэтому его не следует скупать килограммами. 

«Любой рафинированный продукт опасен, и сахар-рафинад. Но скупают они его не для того, чтобы есть, а для того, чтобы чай пить, варенье варить», — говорит он. 

Дефицита сахара в стране не будет, пояснил Онищенко. Он также добавил, что лучше всего отказаться от употребления этого продукта, особенно людям старшего возраста, пишет mk.ru.

«Это наша традиция – мы спички, соль и сахар всегда скупали, когда что-то у нас случалось, социальный рефлекс», - отметил бывший главный санитарный врач.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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