Онищенко призвал россиян не употреблять сахар и не закупать его впрок

На фоне сообщений о повышении цен и инфляции россияне массово скупают сахар, хотя в Минпромторге отметили, что запасов продукта в стране достаточно.

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко посоветовал согражданам не увлекаться сахаром-рафинадом, так как этот продукт опасен для здоровья, поэтому его не следует скупать килограммами.

«Любой рафинированный продукт опасен, и сахар-рафинад. Но скупают они его не для того, чтобы есть, а для того, чтобы чай пить, варенье варить», — говорит он.

Дефицита сахара в стране не будет, пояснил Онищенко. Он также добавил, что лучше всего отказаться от употребления этого продукта, особенно людям старшего возраста, пишет mk.ru .

«Это наша традиция – мы спички, соль и сахар всегда скупали, когда что-то у нас случалось, социальный рефлекс», - отметил бывший главный санитарный врач.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700