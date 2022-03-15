Музыкальный продюсер рассказал, как санкции повлияют на выступления артистов

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В связи с антироссийскими санкциями многие сферы экономики и бизнеса в России пытаются адаптироваться к новым условиям. Проблемы могут появиться и в отечественном шоу-бизнесе.
Музыкальный продюсер Табриз Шахиди рассказал, как введенные против России санкции скажутся на техническом выступлении российских артистов. По его словам, технические райдеры артистов на 90% состоят из европейских и американских брендов, как и хороший звук, хотя световых приборов на рынке достаточно и китайского производства. Однако в целом на выступления артистов сложившаяся ситуация в ближайшие 5-7 лет не повлияет, заявил он. По словам продюсера, о приостановке поставок музыкального оборудования и инструментов на российский рынок он ничего не слышал, пишет teleprogramma.pro.
Шахиди добавил, что стоимость технических товаров может вырасти из-за трудностей транспортировки. Продюсер считает, что такая тенденция не представляет опасности.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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