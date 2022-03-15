Эксперты: России удалось избежать дефолта благодаря жадности западных инвесторов

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16 марта Россия должна была выплатить проценты в размере $117 миллионов по двум суверенным облигациям, номинированным в долларах. Но из-за санкций, которые лишили Москву доступа к международным резервам, российские власти решили погасить долг в рублях.
Некоторые аналитики говорят о дефолте, другие — о том, что России поможет экстренный «льготный период», который даст стране еще 30 дней для осуществления платежа.
По словам аналитиков, выплаты по еврооблигациям России в объеме 117,2 миллиона долларов состоялись. Это произошло благодаря жадности западных инвесторов. Эксперт Сергей Звенигородский сообщил, что выплаты в долларах осуществляются из «замороженных» активов, при этом выяснилось, что до 25 мая производить переводы можно, пишет if24.ru.
Как отметил финансовый аналитик Андрей Эшкинин, Россия готова выплачивать долг и в будущем, но из-за наложенных на резервы санкций возникают трудности, поэтому в последнее время начали говорить о техническом дефолте.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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