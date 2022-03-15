Гражданам России с вкладами и кредитами сообщили, к чему готовиться с 18 марта 2022 года

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Центробанк в ближайшее время примет решение по ключевой ставке: на 18 марта запланировано заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке, пишет PRIMPRESS.
Российские экономисты комментируют возможные изменения. Они озвучивают два возможных прогноза. Так, либо ключевая ставка останется на нынешних 20%, либо ЦБ поднимет ее и вовсе до 25%.
Старший экономист инвестиционного банка «Синара» Сергей Коныгин заявляет, что инфляция в России уже по итогам марта может достигнуть уровня 20%. А это значит, что придется снова повышать ключевую ставку.
Такого же мнения придерживается и директор по инвестициям компании «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой. Он добавил, что в нынешних экономических реалиях даже такая ключевая ставка не выглядит высокой.
Гражданам же стоит понимать, что повышение ключевой ставки повлечет также повышение ставки по депозитам. Но не стоит упускать из виду и то, что подорожают и кредиты. Поэтому о кредитах с низкими процентами на ближайшие месяцы придется забыть.
Напомним: в предыдущий раз ключевую ставку ЦБ поднял сразу более чем на 10% из-за необходимости стабилизировать экономические процессы в стране на фоне военной спецоперации, которую начала Россия 24 февраля на территории Украины.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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