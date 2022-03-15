ЦБ России предупредил граждан страны о важном нововведении с 1 мая 2022 года

О нововведении для держателей карт российских банков сообщил Центробанк России.

Регулятор сообщил, что с 1 мая 2022 года начнет действовать новое правило, которое будет регулировать перевод денег с карты на карту, а также оно буде работать при совершении платежей, передает PRIMPRESS .

Нововведение затронет процесс работы Системы быстрых платежей (СБП) от Центробанка. Функционал СБП позволит быстро переводить деньги по номеру телефона, при этом не будет необходимости платить комиссию.

Центробанк решил также повысить лимит для одной операции с 600 тыс. рублей до 1 млн. Этот лимит будет действовать как для денежных переводов, так и для любых других платежей через СБП.

Такой шаг, уверены эксперты, позволит совершать операции на крупные суммы, что важно для торговых компаний, который смогут через эту систему принимать оплату от своих клиентов. Важно и то, что средства зачисляются мгновенно, что очень удобно для обеих сторон.

Чтобы совершить платеж через СБП, достаточно будет просканировать QR-код, после чего нужно будет подтвердить платеж в мобильном приложении банка.

Что же касается других лимитов по операциям, то регулятор пока решил не менять их и бесплатно с карты на карту можно будет переводить до 100 тыс. рублей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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