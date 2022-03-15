Пресса США: Вашингтон не запрещал РФ выплачивать долги в долларах

Сегодня, 14:24

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Пресса США: Вашингтон не запрещал РФ выплачивать долги в долларах
Фото из открытых источников

Американская пресса пишет о том, что Россия может и далее выплачивать долги в долларах.

В отношении РФ ранее было введено много различных санкций, и некоторые эксперты говорили, что Россия не сможет обслуживать свой суверенный долг, пишет Военное обозрение. Тем не менее, по меньшей мере до мая текущего года нет препятствий для того, чтобы РФ осуществляла обслуживание своего суверенного долга в долларах.

После того как были заморожены золотовалютные резервы РФ, возникли опасения по поводу возможности РФ выплат по суверенным еврооблигациям. Рассматривалось несколько вариантов. Так, один из них предполагал погашение выплат в рублях. Второй – использовать активы третьих стран для перечисления долларовых выплат по нынешнему курсу. И третий – США разморозит ту сумму, которая пойдет на выплату долга.

РФ смогла провести выплату в размере 117 млн долларов по суверенным облигациям.

Эксперты говорят о том, что дефолт России не выгоден Западу, поскольку если РФ не сможет обслуживать свой госдолг, от этого могут пострадать и другие страны. Поэтому, скорее всего, РФ и дали возможность обслуживать свой долг в долларовом эквиваленте.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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