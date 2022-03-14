Bloomberg описал три сценария возможного дефолта РФ по внешним долгам

Эксперты Bloomberg рассказали о возможных сценариях дефолта России по внешним долгам.

16 марта Минфин РФ должен провести выплаты по государственному долгу на 117,2 млрд долларов. Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что РФ будет платить по внешним долгам в рублях, но стало известно, что Минфин получил провести ближайшие выплаты в долларах. Следующая выплата намечена на 4 апреля.

Хотя у РФ есть средства на обслуживание своего долга, воспользоваться ими она не может из-за того, что валютные резервы попали под санкции. Заморожено 415 млрд долларов США.

И хотя внешний долг составляет около 40 млрд долларов, но его невыплата может повлечь также невыплаты по корпоративным долгам. А это валютные долги «Газпрома», РЖД, Сбербанка, «Норникеля», «Сибура», ВЭБа, Московского кредитного банка и др. Суммарный дефолт может быть на уровне 150 млрд долларов. В Bloomberg уверены, что мировая финансовая система от этого не пострадает.

РБК сообщает, что еще 14 марта Минфин направил платежное поручение для выплаты купона по суверенным евробондам в долларах своему агенту – американскому Citibank. Так РФ попыталась избежать дефолта 16 марта. Но следующий платеж намечен на 4 апреля и тогда станет вопрос как его проводить. По документам его необходимо провести в долларах.

Напомним, валютный резерв РФ был заморожен в рамках санкций, введенных в ответ на военную спецоперацию, которую Россия начала на территории Украины 24 февраля.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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