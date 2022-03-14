СМИ назвали число сотрудников ушедших из РФ компаний

Welt am Sonntag: что Столтенберг предложил Путину в обмен на Украину
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После того, как РФ начала проводить на территории Украины спецоперацию, из страны начали массово уходить зарубежные компании. Авторы журнала Forbes подсчитали, сколько сотрудников работали на тех, которые объявили о полном и частичном уходе. Согласно публикации на страницах издания, число работников превысило 200 тысяч человек.
Журналисты заявляют, что крупнейшим работодателем из числа ушедших компаний является американская корпорация McDonald’s. В РФ на эту сеть работали порядка 62 тысяч человек. Вероятно, им придется искать новую работу.
На втором месте по числу наемных работников - компания Pepsico. На нее работали примерно 19 тысяч граждан России.
Третье место по числу наемных работников из числа тех, кто прекратил свою деятельность на данный момент, занимала сеть магазинов IKEA. Она давала работу 15 тысячам граждан.
Уточняется, что пока магазины в РФ закрыты на три месяца. Работникам об увольнении пока не объявили. Руководство обещает сохранить зарплату, передает ОСН.
Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Было объявлено, что ее главные задачи - демилитаризация и денацификация соседней страны. После этого страны Запада обрушили на РФ беспрецедентные санкции. Из страны начали уходить многие компании, вследствие чего граждане начали банально терять работу. В социальных сетях недовольные россияне сообщают о трудностях, с которыми им уже довелось столкнуться в реальной жизни. Цены в магазинах начали расти, словно грибы. Многие продукты и товары уже стало проблематичным купить.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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