BFM TV: сельское хозяйство Франции не видит будущего без минеральных удобрений из России

Сегодня, 15:59

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BFM TV: сельское хозяйство Франции не видит будущего без минеральных удобрений из России
Фото из открытых источников

Во Франции сельскохозяйственная отрасль обеспокоена тем, что ЕС может запретить импорт из России. Если такой запрет будет введен, то во Франции могут возникнуть серьезные проблемы с продуктами питания. Эта проблема обсуждалась BFM TV, пишет ИноСМИ. В частности, Франция получает из России минеральные удобрения, без которых сложно получить хороший урожай.

Чтобы Франция могла сама производить удобрения, нужен природный газ, а самый доступным его источником является та же Россия. Так, компания Agritel завозит из России не менее 12,5% нашего импорта мочевины, а это одно из самых популярных удобрений во Франции.

Но российским компаниям уже рекомендовали удобрений временно приостановить экспорт, поскольку российский экспорт может пострадать от санкций, направленных против финансового и логистического секторов.

Если не будет хватать удобрений, то придется активнее развивать новые методы селекции, но это не такой быстрый процесс. Тем не менее, ему начинают уделять больше внимания, чтобы получить высокоурожайные сорта, которые будут давать хороший урожай даже при минимальном использовании удобрений.

Так что перед европейцами стоит острый вопрос как быстро заменить все, что покупалось ранее в России. И пока звучат мнения, что без ущерба для самих европейцев это невозможно.

Напомним, в отношении РФ введено множество санкций из-за военной-спецоперации, которую она проводит на территории Украины. При этом Россия идет на ответные шаги и тоже запрещает вывоз своей продукции в Европу.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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