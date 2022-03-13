Фермеры Эквадора обеспокоены срывом поставок из-за антироссийских санкций

Сегодня, 11:14

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Фермеры Эквадора обеспокоены срывом поставок из-за антироссийских санкций
Фото из открытых источников

Производители бананов из Эквадора обеспокоены срывом поставок продукции в Россию из-за введенных в отношении нее санкций. Они даже решились на своеобразную акцию протеста на западе страны. Об этом проинформировал представитель производителей бананов провинции Эль-Оро Сегундо Лосано.

Как пишет REGNUM, фермеры перекрыли дороги. Причем, неожиданным способом - выложили ветки бананов. Так они добиваются того, чтобы правительство страны их услышало и оказало поддержку в связи со срывом поставок в Россию из-за введенных санкций Западом в связи с проведением спецоперации на Украине. Производители хотят, чтобы власти выкупили у них излишки продукции. А их к сему моменту - свыше миллионов ящиков.

Ричард Саласар, исполнительный директор Ассоциации коммерциализации и экспорта бананов Acorbanec, поведал журналистам, что экспорт в РФ - это 22,5% от общего объема поставок за рубеж.

Из-за невозможности отгрузить продукцию в Россию фермеры начали существенно снижать стоимость - с 3,5-6 долларов до 1,30, чтобы иметь возможность переправить бананы на другие рынки.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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