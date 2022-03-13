Тайваньская компания Asus приостановила поставки в РФ

Вчера, 21:29

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Тайваньская компания Asus приостановила поставки в РФ
Фото из открытых источников

Тайваньская компания Asus, ведущий мировой производитель компьютерной техники, объявила о приостановке своей готовой продукции и деталей на территорию России. Решение было принято в связи с введением в отношении РФ санкций.

В руководстве компании отметили, что из-за ограничений возникли проблемы в цепочке поставок и логистике.

«Ситуация (в Украине) в сочетании со сложными проблемами в цепочках поставок, логистике и банковском деле, а также другими факторами привела к фактической остановке поставок на российский рынок», — заявление тайваньской компании появилось в Twitter.

Помимо этого, Asus проинформировала о том, что выделяет миллион долларов в фонд помощи гражданам, которые пострадали из-за событий, которые разворачиваются в Украине.

Напомним: спецоперацию России не поддерживают многие мировые компании, они уже поспешили объявить о том, что сворачивают свой бизнес на территории страны. А это означает, что многие работники пополнят ряды безработных.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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