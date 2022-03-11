Президент Казахстана Токаев запретил вывоз из страны наличной валюты на сумму свыше 10 тысяч долларов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев завизировал указ о запрете на вывоз из страны наличной иностранной валюты на сумму более 10 тысяч долларов. Об этом со ссылкой на пресс-службу главы государства информирует агентство ТАСС.

«В целях защиты национальных интересов РК и обеспечения финансовой стабильности постановляю: запретить вывоз из Республики Казахстан наличной иностранной валюты и денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 тысяч долларов США», — сказано в тексте указа «О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан».

Однако под запрет на вывоз попала не только иностранная валюта. Из документа следует, что за границу нельзя переправлять слитки аффинированного золота и инвестиционные монеты из благородных металлов - золота и серебра.

Пресс-служба Нацбанка Казахстана уточнила, что вышеперечисленные ограничения вводятся в целях предотвращения рисков финансовой стабильности и «снижения давления спекулятивного спроса», поскольку в настоящей момент в стране резко повысился спрос на наличную валюту.

Удовлетворить повышенный спрос на нее непросто ввиду логистических трудностей, связанных с доставкой наличных долларов в Казахстан из других стран.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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