Эксперт Суверов: в ближайший год фактического дефолта в России не произойдет

Сегодня, 17:09

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Эксперт Суверов: в ближайший год фактического дефолта в России не произойдет
Фото из открытых источников

Дефолт в текущих условиях России не грозит. Так инвестиционный стратег Сергей Суверов прокомментировал заявление главы Минфина Антона Силуанова о том, что заморозка Западом золотовалютных резервов – это попытка искусственно организовать дефолт.

Если в результате заморозки российских золотовалютных резервов страна будет вынуждена заплатить в рублях иностранным инвесторам, то это можно расценивать как дефолт, поскольку в таком случае валюта платежа меняется, отметил эксперт. Вместе с тем он заметил, что Россия рублями оплачивает по рыночному курсу и выполняет свои обязательства, что позволяет избежать дефолта. То есть реальных экономических оснований для невыполнения долговых обязательств у России нет, пишет radiosputnik.ria.ru.

Также стратег указал на то, что замороженные золотовалютные резервы России на 300 миллиардов долларов остаются в ее собственности. Суверов также упомянул о высокой стоимости энергоресурсов, благодаря чему Россия получает дополнительные платежи.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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