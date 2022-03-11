Финансовый аналитик Селянин рассказал, повторится ли в стране дефолт 1998 года

Финансовый аналитик, кандидат экономических наук Константин Селянин рассказал о рисках повторения дефолта в стране.

Президент РФ Путин завизировал документ, в соответствии с которым страна будет расплачиваться по внешним долгам рублями, а не долларами. Однако, говорит специалист в беседе с e1.ru , Запад может не согласиться на национальную валюту. В этом случае РФ может грозить дефолт, как в 1998 году. Селянин подчеркивает, что ситуация на текущий момент несколько отличается от той, которая наблюдалась в 1998 году.

«Многие рейтинговые агентства уже заявили о неизбежности суверенного дефолта РФ. Одно из обстоятельств, которым он может быть вызван, — невозможность заплатить. Такая ситуация наблюдалась в 1998 году, когда средства на обслуживание облигаций были заморожены для иностранных инвесторов на несколько лет. Это был классический дефолт государства», — растолковал собеседник издания.

Константин Селянин обратил внимание на то, что общий внешний долг страны по состоянию на начало февраля сего года исчислялся суммой 478,2 миллиарда долларов. И из этой суммы 39 миллиардов долларов — срочный долг, который должен быть погашен до 2047 года. «Горячий» долг - примерно 2 миллиарда долларов. Его, по мнению специалиста, Россия вполне может заплатить, поскольку у нее есть «кубышка» — Фонд национального благосостояния.

Оплата рублями, в соответствии с международным правом, может расцениваться как нарушение обязательств, отметил он.

Кроме того, следует иметь в виду, что из-за этого от сотрудничества со страной могут отказаться многие зарубежные компании. Дефолт грозит и многим отечественным предприятиям, если ЕС откажется от российских энергоресурсов.

«Такой дефолт неизбежен, даже если будут введены ипотечные каникулы. Это может только отсрочить эту историю, но не устранит причину», — заключил экономист.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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