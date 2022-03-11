Силуанов: РФ будет платить по долгам недружественным странам в рублях

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Российская Федерация отнюдь не отказывается от собственных обязательств по госдолгу, но ситуация в настоящий момент разворачивается таким образом, что она будет платить эти средства в российских рублях до тех пор, пока все государства Запада не разморозят золотовалютные резервы, замороженные на данный период. Такую информацию по состоянию на сегодня, воскресенье, 13 марта 2022 года, сообщил министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов, пишет информационное онлайн-издание КМВ «Новости».
«Золотовалютные резервы России, включая Фонд национального благосостояния, в настоящий момент времени являются замороженными. Вследствие этого поступка европейских государств, у нашей страны возникли некоторые проблемы с исполнением внешних обязательств, в том числе долговых», — заявил руководитель российского Минфина в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1». «Абсолютно справедливо, когда мы говорим, что мы не отказываемся от выполнения гособязательств, будем платить их в рублях до того момента, когда наши золотовалютные резервы не будут разморожены», — добавил он.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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