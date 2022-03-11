Аналитик Селянин рассказал, повторится ли в России дефолт 1998 года

Владимир Путин подписал указ, позволяющий России расплачиваться за свой внешний долг не долларами, а рублями. Но может возникнуть дефолт, если Запад не примет такую валюту. Как известно, во время экономического кризиса 1998 года рубль обвалился, а граждане лишились своих сбережений.

Финансовый аналитик Константин Селянин считает, что обстоятельства дефолта 90-х отличаются от того, что происходит сейчас. По мнению эксперта, будет непросто «Газпрому» или «Роснефти», если в ближайшие несколько лет Запад откажется от российских ресурсов. Селянин считает, что в сложившейся экономической ситуации пострадают и обычные граждане, так как их доходы не растут, а платить за кредиты и ипотеку необходимо, пишет e1.ru .

Экономист также сказал, что общий внешний долг России на 1 января составил 478,2 миллиарда долларов, срочный долг – 39 миллиардов долларов. Погасить его нужно до 2047 года. Если Россия оплатит его рублями, то, согласно международному праву, это будет нарушение обязательств.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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