Банки России сообщили россинам о будущем их сбережений

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Грядущие нововведения, о которых сообщили российские банки, затронут сферу денежных депозитов. Финансовые учреждения предупредили об этом заблаговременно, чтобы люди смогли распорядиться своими деньгами правильно.
Как ранее стало известно, на минувшей неделе Центробанк установил ключевую ставку в 20%, что стало рекордом. Это заставило банки страны поменять условия сбережения, и кредитования ставки по данным направлениям выросли, пишет primpress.ru.
Теперь многих банки поменяли свои решения в пользу понижения ставок доходности по сберегательным вкладам. Так, Альфа-банк вводит изменения по своим ставкам. Банк понизил ставки по долларовым депозитам до 5%, по евро - до 4%. С 11 марта понижение ставок коснется и рублевых вкладов - с 20% до 18%. Аналогично поступил и «Совкомбанк», который с 9 марта снизил ставку по долларовым депозитам до 6%, а по вкладам в евро – до 5%.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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