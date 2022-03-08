Власти России думают над расширением института принудительного выкупа акций

Власти РФ изучают возможности введения механизма принудительного выкупа акций у резидентов «недружественных» государств. Об этом сообщает Интерфакс .

Но сейчас важно проработать вопрос рисков для внутренних инвесторов, которые возникают при подобных шагах.

Принудительный выкуп, или squeeze out, реализовывается на данный момент в случае, если один акционер владеет 95% и более акций компании.

Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что уже рассматривается возможность расширить «инструмент принудительного выкупа акций для реакции на те действия, которые предпринимают недружественные страны».

Но он добавил, что важно действовать очень аккуратно, поскольку немало россиян покупали акции в том числе через иностранных посредников. И важно не навредить также и им.

Напомним: из-за санкций, которые были введены против России, многие компании начали уходить с российского рынка, тем самым лишая работы десятки, а то и сотни тысяч, россиян. Поэтому эксперты заявили, что этот вопрос необходимо срочно решать на государственном уровне, так как в противном случае безработица в стране резко вырастет, что повлечет ухудшение экономической ситуации.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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