Аналитики Центробанка дали прогноз развития экономики в России

Сегодня, 15:39

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Аналитики Центробанка дали прогноз развития экономики в России
Фото из открытых источников

Эксперты ЦБ объяснили, как будет развиваться российская экономика в условиях санкций, которые были введены в отношении России.

На сайте регулятора указано, что рост индекса потребительских цен может достигнуть 20%, при том что ранее этот показатель был на уровне 5,5%, передает РБК. В 2023 и 2024 годах инфляция составит 8% и 4,8%, соответственно.

К концу текущего года ключевую ставку Центробанк может опустить с 20% до 18,9%. В 2023 году она будет на уровне 14,1%, в 2024-м —  упадет до 7,8%.

Падение ВВП по итогам 2022 года будет на уровне 8%, в 2023 году показатель снизится на 1%, но в 2024 году экономика перейдет к росту и ВВП поднимется на 1,5%.

Номинальная зарплата без поправки на инфляцию по итогам текущего года вырастет на 9,5%, такой же рост ожидается и в следующем году. А в 2024 году ЦБ прогнозирует рост номинальной зарплаты на 6,8%.

Стоит отметить, что для увеличения реальных доходов граждан важно, чтобы номинальная зарплата была выше инфляции. Исходя из прогноза ЦБ, ни в этом году, ни в следующем, роста реальных доходов ожидать не приходится.

Напомним: экономика РФ оказалась под жесткими санкциями из-за военной спецоперации, которую проводит Россия на территории Украины.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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