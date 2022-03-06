Экономисты сказали, к чему готовиться россиянам

Сегодня, 17:19

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Экономисты сказали, к чему готовиться россиянам
Фото из открытых источников

Эксперты озвучили прогноз по курсу рубля на ближайшие дни.

С 9 марта, полагают большинство экспертов, рубль снова продолжит падать к доллару и евро, пишет PRIMPRESS.

6 марта Центробанк устанавливал официальный курс доллара на уровне 105,81 рубля за 1 доллар США. Для евро был установлен курс 115,62 рубля. Но с 9 марта рубль снова будет понижаться, и падение может быть еще более стремительным.

На бирже Forex, торги по которой проводились накануне, рубль обвалился и доллар торговался на отметке в 150 рублей, а потом и вовсе достиг уровня в 177,26 рубля. Евро же к тому моменту стоил 168,75 рубля.

Российские аналитики говорят о том, что рубль может продолжить свое падение, но все же они надеются, что оно не будет столь стремительным и, возможно, доллар будет торговаться в диапазоне 115-125 рублей.

Напомним: рубль стремительно обвалился на фоне специальной военной операции, которую начала Россия на территории Украины. Эксперты пока не пришли к единому мнению, насколько существенным будет влияние санкций, введенных в отношении России, но все же не сомневаются, что ощутят их все и выход из них не будет быстрым.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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