Что делать с деньгами в кризисный период? Три простых совета от финансиста

Осада Мариуполя: почему город стратегически важен
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ЦБ РФ увеличил ключевую ставку до 20% как раз в последний зимний день. Как объяснил ситуацию регулятор, такое решение даёт возможность поддержать в российском государстве ценовую и финансовую стабильность. Об этом пишет информационное онлайн-издание e1.ru.
Ранее, в день, когда началась спецоперация в Украине, россиянами лишь за 1 сутки было снято со своих счетов 111 миллиардов рублей. Но из мирового экономического опыта известно, что паника — это не лучший советник при работе с деньгами.
Генеральный директор финансового маркетплейса «Сравни.ру» Сергей Леонидов объясняет то, как необходимо себя вести в той ситуации, которая сейчас сложилась в стране и мире. Финансово-экономический аналитик дал пользователям несколько полезных советов.
Кризис — это не только пора повышенной турбулентности, это также и время активизации человеческих возможностей. Поэтому основной совет: включить здравый рассудок и холодную голову. Это крайне необходимо сделать перед принятием кардинальных решений, которые связаны с планированием финансов. В настоящий период времени абсолютно точно нет никакой необходимости поддаваться панике. Тем более не следует бежать сломя голову, чтобы снять все свои наличные деньги в банкоматы, как поступают многие люди в панике.
Стоит обратить внимание и на ликвидность. Лучше оставить какую-то часть денег в свободном доступе, например, на обычных накопительных счетах. Если у вас прямо сейчас нет неотложных покупок в валюте, лучше перенести обмен на более спокойное время. Важно помнить, что все рублевые финансовые операции проходят через российскую платежную систему. Центр их обработки находится в России — это касается и карт платежных систем Visa и Mastercard. На данный момент рубль обесценился. Ясно одно: об иностранной валюте пока стоит забыть.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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