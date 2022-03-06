Morgan Stanley предсказали РФ дефолт в середине апреля

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Россия может объявить дефолт уже в середине апреля, прогнозируют аналитики американского финансового конгломерата Morgan Stanley & Co.
По мнению аналитиков, к этому периоду у России возникнут проблемы с выплатами по внешнему долгу из-за падения цен на облигации, приближения рецессии в экономике, а также ввода многочисленных ограничений на платежи, пишет fintolk.pro.
Дефолт возможен уже 15 апреля, поскольку к этой дате истекает 30-дневный льготный период по купонным выплатам долларовых облигаций с погашением в 2023 и 2043 годах. Сейчас эти облигации оцениваются в 29 долларов. И это рекордно низкая цена облигаций.
Руководитель отдела суверенной кредитной стратегии Morgan Stanley на развивающихся рынках Саймон Уэйвер сравнил ситуацию в России с тем, что ранее происходило в Венесуэле.
Отметим, в отношении России были введены санкции из-за ее действий на территории Украины. Запад решил заблокировать внешние активы Центробанка РФ, лишив Россию возможности выплачивать госдолг в иностранной валюте.
Позднее США объявили об исключении для кредиторов и официально разрешили им получать выплаты от ЦБ РФ. Но президент РФ Владимир Путин разрешил расплачиваться по зарубежным кредитам рублями.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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