Morgan Stanley предсказали РФ дефолт в середине апреля

Россия может объявить дефолт уже в середине апреля, прогнозируют аналитики американского финансового конгломерата Morgan Stanley & Co.

По мнению аналитиков, к этому периоду у России возникнут проблемы с выплатами по внешнему долгу из-за падения цен на облигации, приближения рецессии в экономике, а также ввода многочисленных ограничений на платежи, пишет fintolk.pro .

Дефолт возможен уже 15 апреля, поскольку к этой дате истекает 30-дневный льготный период по купонным выплатам долларовых облигаций с погашением в 2023 и 2043 годах. Сейчас эти облигации оцениваются в 29 долларов. И это рекордно низкая цена облигаций.

Руководитель отдела суверенной кредитной стратегии Morgan Stanley на развивающихся рынках Саймон Уэйвер сравнил ситуацию в России с тем, что ранее происходило в Венесуэле.

Отметим, в отношении России были введены санкции из-за ее действий на территории Украины. Запад решил заблокировать внешние активы Центробанка РФ, лишив Россию возможности выплачивать госдолг в иностранной валюте.

Позднее США объявили об исключении для кредиторов и официально разрешили им получать выплаты от ЦБ РФ. Но президент РФ Владимир Путин разрешил расплачиваться по зарубежным кредитам рублями.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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