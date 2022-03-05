Граждане России остались за границей без денег из-за блокировки Visa и Mastercard

О проблемах с расчетами картами Visa и Mastercard рассказали россияне, которые пребывают за рубежом.

В ряде стран перестали обслуживать эти карты, если они были выпущенные российскими банками, попавшими под санкции, пишет МК . И хотя эти карты должны быть активны еще несколько дней, все же в отдельных странах они уже не действуют.

Стоит отметить, что немало россиян и вовсе сейчас не могут вернуться домой, так как были отменены рейсы, на которых у них приобретены билеты. Им приходится ждать специальных бортов, чтобы вернуться домой.

Но к этой проблеме добавилось и то, что у них перестали работать карты. От этого, рассказывают туристы, они испытывают серьезный стресс, что даже «трясутся рук».

«Привет, пишу тебе, а у самой руки трясутся, одна надежда: получится купить билеты либо за наличку, либо через сестру», - такое сообщение послала россиянка Вероника своей знакомой.

Но ей еще повезло, что у нее хотя бы нашлись наличные на билет. А вот на еду у девушки денег совсем не осталось.

Отметим, после введения санкций по картам Visa и Mastercard могут быть проблемы при оплате за рубежом в странах, которые поддержали ограничения. Внутри страны эти карты и далее продолжат работать.

Санкции в отношении РФ, введенные Западом в ответ на специальную военную операцию на территории Украины, в той или иной мере затронут и россиян, которые не выезжают из страны. Ведь из-за них вырос курс доллара, поэтому подорожаю многие импортные товары. К тому же немало компаний и вовсе решили уйти с российского рынка.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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