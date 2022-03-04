Для предпринимателей Петербурга открыта горячая линия

Сегодня, 12:34

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Для предпринимателей Петербурга открыта горячая линия
Фото из открытых источников

У бизнесменов Петербурга появилась возможность получать телефонные консультации специалистов по юридическим и финансовым вопросам. Помимо этого, предприниматели смогут узнать алгоритмы решения тех или иных проблем, которые возникают у них в связи с нынешней ситуацией – сообщает пресс-служба администрации города.

С гражданами, позвонившими по телефону 8 (812) 372-52-90, специалисты обсудят все тонкости субсидирования, льготного кредитования и иных мер поддержки бизнеса, уточнят условия соцконтрактов. Кроме того, абоненты смогут сообщить о возникающих сложностях или ограничениях. Время работы линии - с понедельника по четверг с девяти до восемнадцати часов, в пятницу можно звонить до пяти часов вечера.

Для консультаций по WhatsApp выделен ещё один номер: 8 (962) 690-03-55

Напомним, что ранее губернатором был создан оперштаб по поддержанию экономической стабильности, который в настоящее время проводит мониторинг ситуации и осуществляет контроль за уровнем запасов лекарственных средств и товаров первой необходимости. Параллельно его участниками отслеживается динамика цен на социально значимые товары.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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