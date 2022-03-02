Юрист Гукова: работодатель имеет право сократить зарплату в случае санкций

В случае форс-мажорных обстоятельств работодатель может снизить зарплату.

Об этом рассказала основатель юридической группы «Союз» Ирина Гукова, пишет газета «Известия ».

Поэтому, например, во время локдауна из-за пандемии, или введения санкций работодатель может снизить зарплаты.

Также работодатель может сократить количество рабочих мест, но в любом случае при сокращении уведомить работника следует за 2 месяца до сокращения. Работодатели часто предлагают оформить увольнение по соглашению сторон. Принуждение работника к увольнению по соглашению сторон является нарушением трудового кодекса РФ.

Важно отметить, что сокращать заработную плату можно, но у сотрудника сохраняется право на все выплаты за отработанный срок, рассчитанный с учетом старой зарплаты. Это, например, компенсация за неиспользованный отпуск и больничный.

Работнику при увольнении по соглашению сторон должно быть выплачено выходное пособие в размере средней платы за две недели.

Напомним, после того как Россия начала 24 февраля на территории Украины военную спецоперацию, страны Запада ввели в отношении РФ санкции, а многие компании начали уходить из российского рынка.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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