Банки зафиксировали всплеск спроса на карты «Мир» с 24 февраля

В России вырос резко спрос на карты национальной платежной системы «Мир».

Об этом сообщает РБК со ссылкой на кредитные организации.

Появилась уже и статистика от некоторых банков. Например, ВТБ сообщает, что за последнюю неделю в банке было открыто на 15% карт «Мир» больше, чем за неделю до этого. Всего с момента начала эмиссии ВТБ выпустил 11,8 млн карт «Мир», а доля транзакций по ним за этот период выросла с 22 до 27%, доля числа операций — с 26 до 34%.

Рост выпуска карт «Мир» зафиксировали также в МБК и Газпромбанке. Увеличили выпуск карт Росбанк и Альфа-Банк.

Комментируя эту тенденцию, глава направления исследований центра «Сколково РЭШ» Егор Кривошей отметил, что россияне стали воспринимать карты НСПК «Мир» как «стабильный национальный бренд».

По его словам, эта НСПК была создана с учетом современных технологий и стандартов развития отрасли, поэтому карты «Мир» имеют множество функций таких же, как и у других международных платежных систем.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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