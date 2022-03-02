Эксперт рассказал, что ждет российскую экономику после введения санкций

Российская военная операция на территории Украины вызвала на Западе негативную реакцию.

Многие страны начали вводить в отношении РФ санкции, пытаясь разрушить ее экономику, чтобы так вынудить Москву отвести войска с украинской территории.

О возможных последствиях санкций рассказал член совета директоров Национальной инвестиционной платформы Андрей Тучковый, пишет информационный ресурс Moi-portal.ru .

Так, он уверен, что изменений будет много и не все они будут положительными. Стоит ожидать того, что пока будут расти цены, возможен дефицит на импортные товары, которые ввозятся из-за рубежа.

Но, как полагает Тучков, вскоре выход будет найден. Скорее всего импорт заменит российское производство.

«Все помнят, как в период первых санкций (Крым) резко ожило импортозамещение. Уверен, что будет новый виток», - сказал Тучков.

Уже подорожали кредиты, поскольку Центробанк поднял ключевую ставку до 20%. Поэтому доступной ипотеки, скорее всего не будет.

Повысив ставки по депозитам, банки пытаются нарастить ликвидность. Но лучше все же, отметил эксперт, вклады открывать в тех банках, которые не попали под санкции. Вскоре, по его прогнозам, банковская система восстановится за счет мер поддержки.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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