Россиянам рассказали, что лучше делать со сбережениями в долларах

О том, какие ограничения могут быть введены по сбережениям в долларах, рассказал руководитель Департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «УНИВЕР Капитал» Андрей Верников.

Он сообщил, что на расчеты в долларах запрет внутри России действует давно, передает Прайм . Теперь же введены и лимиты на вывоз иностранной валюты за рубеж. На такой шаг Центробанк пошел, поскольку под санкции попали его резервы, размещенные в европейских и американских финансовых учреждениях.

Эксперт предполагает, что далее государство может пойти на то, чтобы конвертировать валютные вклады в рублевые. Поэтому он рекомендует все же держать доллары в наличной форме. И закон это не запрещает.

Также Верников спрогнозировал еще один виток падения курса после того, как иностранцам разрешат продавать облигации.

Чтобы сохранить свои накопления, эксперт предполагает частично перевести их в наличные, но не только в доллары, а также часть перевести в евро.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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