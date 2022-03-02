Россиянам рассказали, что лучше делать со сбережениями в долларах

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О том, какие ограничения могут быть введены по сбережениям в долларах, рассказал руководитель Департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «УНИВЕР Капитал» Андрей Верников.
Он сообщил, что на расчеты в долларах запрет внутри России действует давно, передает Прайм. Теперь же введены и лимиты на вывоз иностранной валюты за рубеж. На такой шаг Центробанк пошел, поскольку под санкции попали его резервы, размещенные в европейских и американских финансовых учреждениях.
Эксперт предполагает, что далее государство может пойти на то, чтобы конвертировать валютные вклады в рублевые. Поэтому он рекомендует все же держать доллары в наличной форме. И закон это не запрещает.
Также Верников спрогнозировал еще один виток падения курса после того, как иностранцам разрешат продавать облигации.
Чтобы сохранить свои накопления, эксперт предполагает частично перевести их в наличные, но не только в доллары, а также часть перевести в евро.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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