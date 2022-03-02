Россиянам рассказали, что лучше делать со сбережениями в долларах

Сегодня, 17:14

0

Image 16+
Россиянам рассказали, что лучше делать со сбережениями в долларах
Фото из открытых источников

О том, какие ограничения могут быть введены по сбережениям в долларах, рассказал руководитель Департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «УНИВЕР Капитал» Андрей Верников.

Он сообщил, что на расчеты в долларах запрет внутри России действует давно, передает Прайм. Теперь же введены и лимиты на вывоз иностранной валюты за рубеж. На такой шаг Центробанк пошел, поскольку под санкции попали его резервы, размещенные в европейских и американских финансовых учреждениях.

Эксперт предполагает, что далее государство может пойти на то, чтобы конвертировать валютные вклады в рублевые. Поэтому он рекомендует все же держать доллары в наличной форме. И закон это не запрещает.

Также Верников спрогнозировал еще один виток падения курса после того, как иностранцам разрешат продавать облигации.

Чтобы сохранить свои накопления, эксперт предполагает частично перевести их в наличные, но не только в доллары, а также часть перевести в евро.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Россиянам рассказали, что лучше делать со сбережениями в долларах

Сегодня, 17:14

Госдума обсудит доплаты и увеличение пенсий из-за санкций

Сегодня, 12:59

Деньги зачислятся на карту: кто 3 марта получит сразу 20 тысяч рублей от ПФР

2-03-2022, 17:44

Россиянам могут простить долги на 800 миллиардов рублей

2-03-2022, 11:04

Экономист Хестанов рассказал, на что сейчас стоит тратить деньги

2-03-2022, 10:19

Со 2 марта 2022 года появится новая беда для всех, кто ждет пенсию

1-03-2022, 16:54

Оператор банковских карт «Мир» обратился к россиянам

28-02-2022, 13:04

Аналитик Беляев спрогнозировал постепенное укрепление рубля

28-02-2022, 12:59

«Мы отдали свой кошелек противнику и пошли с ним драться». Экономист — о заморозке золотовалютных резервов ЦБ

28-02-2022, 12:19

Курс доллара в Москве превысил отметку 100 рублей

27-02-2022, 20:39

Эксперт Бабин назвал лучшую валюту для хранения сбережений в условиях санкций

27-02-2022, 15:49

Экономист Остапкович не считает смертельным ударом для России отключение от SWIFT

27-02-2022, 15:19

Полки в магазинах в РФ могут опустеть, а цены взлететь

27-02-2022, 13:14

«Нас будут выдавливать с рынков»: политологи — о том, когда санкции из-за Украины скажутся на людях

27-02-2022, 12:39

Граждан в России с картой «Мир» предупредили о прекращении выплат с 1 марта 2022 года

27-02-2022, 11:19

Часть граждан РФ может рассчитывать на финансовую помощь в 10 тысяч рублей

27-02-2022, 10:34

Россиянам рассказали о разовой выплате

26-02-2022, 18:34

Что изменится в жизни граждан РФ с 1 марта 2022 года

26-02-2022, 17:39

По 7 тыс. рублей каждому: россиян обрадовали новой выплатой с 27 февраля

26-02-2022, 17:14

Сбербанк сделал заявление о возможности изъятия вкладов граждан

26-02-2022, 16:49

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Генштаб ВС Украины разъяснил, почему ВС РФ до сих пор не высадили десант в Одессе

Генштаб ВС Украины разъяснил, почему ВС РФ до сих пор не высадили десант в Одессе

Сегодня, 13:24

0

Генштаб ВСУ озвучил несколько версий, почему еще российский десант не высадился в Одессе. Не располагая точными...

Подробнее
Политолог Витушкин: на встрече с Путиным Беглов ни слова не сказал про коммунальный кризис в Петербурге

Политолог Витушкин: на встрече с Путиным Беглов ни слова не сказал про коммунальный кризис в Петербурге

2-03-2022, 11:44

0

Политолог Дмитрий Витушкин отреагировал на кадры встречи президента России Владимира Путина с губернатором...

Подробнее
Лавров раскрыл планы РФ на спецоперацию в Украине

Лавров раскрыл планы РФ на спецоперацию в Украине

1-03-2022, 20:39

0

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о том, как долго будет проходить военная спецоперация России на территории Украины....

Подробнее
Военкор Котенок рассказал, почему замедлилось продвижение ВС РФ в ходе спецоперации

Военкор Котенок рассказал, почему замедлилось продвижение ВС РФ в ходе спецоперации

Сегодня, 16:19

0

О причинах снижения темпов продвижения российских военных по территории Украины, где они проводят военную спецоперацию,...

Подробнее
Экономист Хестанов рассказал, на что сейчас стоит тратить деньги

Экономист Хестанов рассказал, на что сейчас стоит тратить деньги

2-03-2022, 10:19

0

В нынешней экономической ситуации, ажиотаж среди населения предвещает повышение цен, а в некоторых регионах может...

Подробнее
Поток жалоб на стихийные мусорные свалки в Петербурге не уменьшается

Поток жалоб на стихийные мусорные свалки в Петербурге не уменьшается

Вчера, 14:58

0

На сайте «Наш Санкт-Петербург» в статусе «на рассмотрении» находится почти две тысячи жалоб по поводу скопления...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Россиянам могут простить долги на 800 миллиардов рублей

Россиянам могут простить долги на 800 миллиардов рублей

2-03-2022, 11:04

0

Общественное движение "Труд" при поддержке Национальной Ассоциации профессиональных коллекторских агентств (СРО...

Подробнее
Управление Беглова Петербургом сравнили с адом

Управление Беглова Петербургом сравнили с адом

Вчера, 19:39

0

Политолог Илья Шестериков проанализировал действия Александра Беглова на посту губернатора Санкт-Петербурга. Эксперт...

Подробнее
СМИ сообщают о прибытии первых иностранных наемников в Украину

СМИ сообщают о прибытии первых иностранных наемников в Украину

2-03-2022, 19:34

0

Первые группировки наёмников иностранных государств уже начали прибывать в Украину. Целью этих «романтиков с большой...

Подробнее
В Ленинградской области нашли бочку со сгоревшими останками местной жительницы

В Ленинградской области нашли бочку со сгоревшими останками местной жительницы

2-03-2022, 14:39

0

Накануне на одном из участков СНТ «Строитель» в Лужском районе Ленинградской области была найдена металлическая бочка с...

Подробнее