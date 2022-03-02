Госдума обсудит доплаты и увеличение пенсий из-за санкций

Сегодня, 12:59

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Госдума обсудит доплаты и увеличение пенсий из-за санкций
Фото из открытых источников

В Госдумы внесли законопроект о доплате и увеличении пенсий из-за санкций. Об этом сообщает ИА REGNUM, уточняя, что после его принятия правительство сможет при необходимости вводить доплаты к пенсии выше уровня, который установлен действующим федеральным законодательством.

Поэтому в случаях, когда будет возникать необходимость, власти смогут повышать пенсии без решения о дополнительной индексации. Коэффициент дополнительной индексации указанных пенсий определяется правительством.

Помимо этого законопроект позволит правиельству принимать решение о дополнительном увеличении стоимости одного пенсионного коэффициента в соответствующем финансовом году.  Также правительство сможет повышать индексации и размер фиксированной выплаты к страховой пенсии.

Из-за экономических санкций, которые были введены в отношении РФ из-за военной спецоперации на территории Украины, экономическая ситуация в России пошатнулась. Чтобы не допустить снижения уровня доходов россиян, правительство может предпринять дополнительные меры поддержки, отмечают эксперты.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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