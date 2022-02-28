Деньги зачислятся на карту: кто 3 марта получит сразу 20 тысяч рублей от ПФР

Сегодня, 17:44

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Деньги зачислятся на карту: кто 3 марта получит сразу 20 тысяч рублей от ПФР
Фото из открытых источников

С 3 марта Пенсионный фонд перечислит многим российским гражданам выплаты. Но начислят эти выплаты только тем, кто ранее подал заявление, о чем сообщает PRIMPRESS.

Речь идет о разовой выплате при рождении ребенка. Оформить в ПФР такую выплату может каждый родитель в любом регионе России, независимо от уровня доходов и социального статуса. Но ПФР оформляет такую выплату неработающим родителям, тогда как те, кто трудоустроен, оформляет эту выплату по месту работы.

Стоит отметить, что ранее выплаты по рождению ребенка оформляли в отделениях соцзащиты. ПФР же с 3 марта начнет выплачивать пособие  тем, кто обратился за выплатой с января.

Важно отметить, что выплата теперь будет начисляться в размере 20,5 тыс. рублей. Ее в феврале проиндексировали, после чего она выросла примерно на 1,5 тыс. рублей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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