Деньги зачислятся на карту: кто 3 марта получит сразу 20 тысяч рублей от ПФР

Оператор банковских карт «Мир» обратился к россиянам
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С 3 марта Пенсионный фонд перечислит многим российским гражданам выплаты. Но начислят эти выплаты только тем, кто ранее подал заявление, о чем сообщает PRIMPRESS.
Речь идет о разовой выплате при рождении ребенка. Оформить в ПФР такую выплату может каждый родитель в любом регионе России, независимо от уровня доходов и социального статуса. Но ПФР оформляет такую выплату неработающим родителям, тогда как те, кто трудоустроен, оформляет эту выплату по месту работы.
Стоит отметить, что ранее выплаты по рождению ребенка оформляли в отделениях соцзащиты. ПФР же с 3 марта начнет выплачивать пособие тем, кто обратился за выплатой с января.
Важно отметить, что выплата теперь будет начисляться в размере 20,5 тыс. рублей. Ее в феврале проиндексировали, после чего она выросла примерно на 1,5 тыс. рублей.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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