Россиянам могут простить долги на 800 миллиардов рублей

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Общественное движение "Труд" при поддержке Национальной Ассоциации профессиональных коллекторских агентств (СРО "НАПКА") запустило программу помощи гражданам по закрытию долгов.
Как считает профессор Финансового университета при правительстве России, Александр Сафонов, в 2021 году, результаты исследования Финансового университета при правительстве России и общественной организации "Труд", свидетельствуют о том, что примерно треть претендентов на открытую должность получили отказ из-за долгов перед банковскими структурами.
Программа функционирует по такой схеме: при трудоустройстве работнику подбирается специальная программа по погашению долга, прямо в кадровом отделе работодателя. Также, возможен сценарий, при котором при регулярном погашении долга, коллекторская организация может отозвать исполнительный лист, если долг постепенно выплачивается.
Как поделился председатель Общественного движения "Труд", Сергей Песков, взаимные обязательства нанятого и работодателя дают возможность сократить часть долга и повышают его шансы получить вакансию. Общая сумма программы достигает 800 млрд рублей. В первую очередь она коснется работников из сферы торговли, логистической отрасли и иных сфер, где деятельность связана с материальными ценностями.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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