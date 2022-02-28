Экономист Хестанов рассказал, на что сейчас стоит тратить деньги

Сегодня, 10:19

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Экономист Хестанов рассказал, на что сейчас стоит тратить деньги
Фото из открытых источников

В нынешней экономической ситуации, ажиотаж среди населения предвещает повышение цен, а в некоторых регионах может создаться и дефицит товаров — так считают экономисты. 

Как утверждает эксперт, доцент РАНХИГС, советник по макроэкономике, гендиректор «Открытие Инвестиции», Сергей Хестанов, некоторой продукцией нужно запастись уже сейчас:

«Если за короткий срок потребители активно скупают прилавки, то это приводит к повышению цен, — считает Сергей Хестанов. — В некоторых категориях, где отменены поставки, будет дефицит продукции. Ни одна сеть не запасается продукцией в гигантском количестве. Менеджеры знают, сколько, примерно, необходимо товаров на месяц и редко приобретают больше».

Как убежден специалист, если вам был нужен ноутбук, покупайте его как можно раньше. То же самое касается одежды и других видов товаров:

«Если ажиотаж среди покупателей не утихнет, то это будет касаться всех товаров, без исключения. Покупайте доллар и спите спокойно», — дает совет эксперт.

При увеличении рубля будет повышаться стоимость импорта.

Из товаров длительного пользования приобретайте только то, что вам действительно необходимо.

Другими словами — это влияние геополитических событий на внутреннюю валюту.

Вот рекомендация на много лет вперёд: храните деньги в твердой валюте. 

Для России это могут быть доллары и евро, фунт. Во Владивостоке покупают японскую иену, – стабильные валюты меньше колеблются и вы сможете сохранить свои деньги. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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