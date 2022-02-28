Экономист Хестанов рассказал, на что сейчас стоит тратить деньги

Оператор банковских карт «Мир» обратился к россиянам
Представители Национальной системы платежных карт объяснили, с какими ограничениями могут столкнуться россияне....Подробнее
В нынешней экономической ситуации, ажиотаж среди населения предвещает повышение цен, а в некоторых регионах может создаться и дефицит товаров — так считают экономисты.
Как утверждает эксперт, доцент РАНХИГС, советник по макроэкономике, гендиректор «Открытие Инвестиции», Сергей Хестанов, некоторой продукцией нужно запастись уже сейчас:
«Если за короткий срок потребители активно скупают прилавки, то это приводит к повышению цен, — считает Сергей Хестанов. — В некоторых категориях, где отменены поставки, будет дефицит продукции. Ни одна сеть не запасается продукцией в гигантском количестве. Менеджеры знают, сколько, примерно, необходимо товаров на месяц и редко приобретают больше».
Как убежден специалист, если вам был нужен ноутбук, покупайте его как можно раньше. То же самое касается одежды и других видов товаров:
«Если ажиотаж среди покупателей не утихнет, то это будет касаться всех товаров, без исключения. Покупайте доллар и спите спокойно», — дает совет эксперт.
При увеличении рубля будет повышаться стоимость импорта.
Из товаров длительного пользования приобретайте только то, что вам действительно необходимо.
Другими словами — это влияние геополитических событий на внутреннюю валюту.
Вот рекомендация на много лет вперёд: храните деньги в твердой валюте.
Для России это могут быть доллары и евро, фунт. Во Владивостоке покупают японскую иену, – стабильные валюты меньше колеблются и вы сможете сохранить свои деньги.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Представители Национальной системы платежных карт объяснили, с какими ограничениями могут столкнуться россияне....Подробнее
Вчера президент России Владимир Путин приказал перевести силы стратегического сдерживания в особый режим боевого...Подробнее
Олаф Шольц, выступая в бундестаге, назвал события в Украине «войной Путина», так как русский народ не хочет воевать. По...Подробнее
Политолог Дмитрий Витушкин отреагировал на кадры встречи президента России Владимира Путина с губернатором...Подробнее
Накануне вечером в детскую клинику им. Раухфуса доставили одиннадцатилетнего школьника из Невского района Северной...Подробнее
Финансовый аналитик Виталий Калугин прокомментировал блокировку золотовалютных резервов Центробанка России. По...Подробнее
На фоне заявлений США и Евросоюза о планах заморозить резервы российского Центробанка резко упал курс российской...Подробнее
Рубль будет постепенно укрепляться и через некоторое время вернется к курсу 75-76 рублей за доллар. Таким оптимистичным...Подробнее
Граждан Российской Федерации, до сих пор не получивших пенсионную выплату за март, которые планируют её скоро получить,...Подробнее
Президент России Владимир Путин намекнул губернатору Александру Беглову на неудовлетворительное качество госуправления...Подробнее
Комментировать