Часть граждан РФ может рассчитывать на финансовую помощь в 10 тысяч рублей

Сбербанк сделал заявление о возможности изъятия вкладов граждан
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В России введут финансовую помощь в размере 10 тыс. рублей.
Получить эту выплату могут граждане РФ при определенных обстоятельствах, пишет KONKURENT.RU.
Представители Российского союза промышленников и предпринимателей рассказали, что в будущем будет введен так называемый базовый доход. РСПП поддержит введение этой выплаты.
Данная выплата поможет в формировании накоплений в добровольной системе накопительной пенсии. Чтобы начала полноценно функционировать добровольная система пенсий, государству необходимо начислять стартовый капитал на те счета, на которых нет средств.
В Приморском крае предлагается ввести выплату в размере 10 тыс. рублей на счета для формирования добровольной накопительной пенсии.
Эксперты не раз заявляли, что размер пенсий в РФ не позволяет жить безбедно. Поэтому, даже при наличии льгот и доплат, если право на них есть, многим приходится экономить даже на продуктах. И повышение пенсионного возраста не позволило увеличить реальные доходы пожилых граждан, поэтому многие из них продолжают работать, но лишаются этим индексации пенсии.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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