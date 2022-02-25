Часть граждан РФ может рассчитывать на финансовую помощь в 10 тысяч рублей

В России введут финансовую помощь в размере 10 тыс. рублей.

Получить эту выплату могут граждане РФ при определенных обстоятельствах, пишет KONKURENT.RU .

Представители Российского союза промышленников и предпринимателей рассказали, что в будущем будет введен так называемый базовый доход. РСПП поддержит введение этой выплаты.

Данная выплата поможет в формировании накоплений в добровольной системе накопительной пенсии. Чтобы начала полноценно функционировать добровольная система пенсий, государству необходимо начислять стартовый капитал на те счета, на которых нет средств.

В Приморском крае предлагается ввести выплату в размере 10 тыс. рублей на счета для формирования добровольной накопительной пенсии.

Эксперты не раз заявляли, что размер пенсий в РФ не позволяет жить безбедно. Поэтому, даже при наличии льгот и доплат, если право на них есть, многим приходится экономить даже на продуктах. И повышение пенсионного возраста не позволило увеличить реальные доходы пожилых граждан, поэтому многие из них продолжают работать, но лишаются этим индексации пенсии.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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