Россиянам рассказали о разовой выплате

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В Пенсионном фонде сообщили о том, что россиянам, родившимся в период с 1953 по 1967 год, полагается единоразовая денежная выплата. Речь идет о гражданах, которым уже назначили страховую пенсию. Кроме того, выплату получат те, кто платил взносы за накопительную пенсию с 2022 по 2004 год. Это мужчины 1953–1966 годов и женщины 1957–1966 годов рождения, а также участники программы государственного софинансирования формирования накоплений.
Как отметили в ПФР, работодатель уплачивает ежемесячный страховой взнос за сотрудника в размере 22 %. При этом 6 % направляется на пенсионные накопления, пишет fedpress.ru.
Для оформления выплаты нужно получать страховую пенсию. Причем досрочный выход на пенсию тоже учитывается.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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