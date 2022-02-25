Что изменится в жизни граждан РФ с 1 марта 2022 года

В марте в Российской Федерации кардинально поменяются правила, согласно которым выдаются медицинские средства в аптеках. Одновременно все водители будут получать медицинские справки по новому регламенту, владельцам личного оружия необходимо будет пройти обязательное повторное медицинское освидетельствование. Эту информацию сообщило онлайн-издание «Российская газета».

Отныне водители, лишившиеся удостоверения за управление транспортным средством в состоянии опьянения, должны сдавать обязательные анализы на выявление регулярного употребления алкоголя и наличие в их организме психотропных веществ. Одновременно с ними такие же анализы медики обязаны проверять у водителей, лишившихся водительских прав по совершению преступлений, связанных с состоянием алкогольного опьянения.

С 1 марта инспекторы ГИБДД будут подвергать денежным штрафам 2 000 рублей водителей за отсутствие у них действующей диагностической карты. За день правоохранители имеют право наказать водителя за данное нарушение лишь 1 раз.

Повторное медицинское освидетельствование владельцам оружия следует проходить, к примеру, когда сотрудник ГИБДД остановит пьяного водителя и обнаружит у него оружие. Тогда водителю потребуется доказать, что ему можно владеть ружьем, карабином или травматическим пистолетом по медицинским показателям. Теперь врачи на рецептах будут указывать срок действия документа и его степень срочности. Рецепт с пометкой «statim» (немедленно) необходимо обслужить в течении одного рабочего дня, с пометкой «cito» (срочно) — двух дней.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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