По 7 тыс. рублей каждому: россиян обрадовали новой выплатой с 27 февраля

Жителям в Российской Федерации объяснили, что их ожидает новое перечисление денежных средств. Оно может быть перечислено каждому гражданину российского государства. Эти выплаты начнутся с 27 февраля. Сумма данной выплаты по максимуму предполагается в размере 7 000 рублей. Об этом пишет информационное онлайн-издание PRIMPRESS.

Это перечисление будет осуществляться гражданам Российской Федерации от имени популярного портала, где производится бронирование путешествий и экскурсий Booking.com. Выплату указанной денежной суммы туристический онлайн-сервис предоставит тем людям, которые сделают любое бронирование за период до 6 марта. При этом весьма важным условием является то обстоятельство, чтобы минимальная сумма бронирования составляла не менее 7 000 рублей. После этого обратно на счет человеку, оплатившему данное путешествие, вернётся 10% от общей суммы, потраченной на мероприятие. Можно будет вернуть максимальную сумму в семь тысяч рублей на одного человека. Эти деньги можно будет потратить потом уже на следующее путешествие, рассказали ведущие сотрудники портала путешествий и экскурсий.

Для того чтобы получить денежный возврат, достаточно будет забронировать жилье, а затем ввести специальный промокод на странице «Финальные данные» во время бронирования. После совершения поездки сайт зачислит деньги человеку автоматически.

Отмечается, что средства будут храниться в кошельке в течение одного года.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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