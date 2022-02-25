Сбербанк сделал заявление о возможности изъятия вкладов граждан

Вчера, 16:49

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Сбербанк сделал заявление о возможности изъятия вкладов граждан
Фото из открытых источников

Многие российские граждане испугались за свои сбережения и ринулись к банкоматам. Люди опасаются того, что их средства будут конфискованы, как это было с советскими вкладами.  Это происходит на фоне обострения ситуации в Украине и резкого падения курса рубля. Так, за последние сутки россияне сняли более 111 миллиардов рублей наличными, из которых большинство пришлось на Сбербанк. 

Как стало известно, Сбербанку пришлось принять меры -  перевести свои отделения 26 и 27 февраля в режим работы будних дней, а не выходных. Это необходимо для того, чтобы люди могли оперативно распоряжаться своими деньгами, так как накануне во многих банкоматах закончились средства. 

Между тем председатель сбербанка Герман Греф подчеркнул, что государство не пойдет на такие меры, как конфискация средств граждан, так как ситуация в стране сейчас несравнимо лучше, чем в тот советский период. По словам Грефа, у России есть Фонд национального благосостояния, который может помочь в кризисных ситуациях. К тому же госдолг страны к ВВП составляет около 15 %, а тогда он превышал 100 %, пишет  primpress.ru. Греф отметил, что с точки зрения госдолга Россия является одной из самых благополучных стран, Финансист также заметил, что Россия обладает мощными золотовалютными резервами. Все эти факторы создают надежную защиту финансовой системе страны.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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  • как задолбал это яндекс своими фейко-ложными заголовками,лищь бы только читали новости,открываешь новость,а там все наоборот!
  • Про повышение пенсионного возраста тоже так говорили. А Теперь обещают санкции Банку РФ, те заблокировать этот сам ФНБ и золотовалютные резервы. И SWIFTы отключают.
  • уродцы из яндекса - новость от сбера недостаточна по своей важности ?? в нее надо обязательно помойных новостей запихать под завязку про то как сводить перхоть с заднего прохода доктора мясникова и какой стул в скандале валиевой ?
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