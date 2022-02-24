Экономист Юрченко сообщил гражданам в РФ, по каким товарам ударит инфляция в 2022 году

Сегодня, 15:09

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Экономист Юрченко сообщил гражданам в РФ, по каким товарам ударит инфляция в 2022 году
Фото из открытых источников

Кандидат экономических наук, доцент кафедры внешнеэкономической деятельности УрГЭУ Константин Юрченко дал своё интервью журналисту РИА «Новый День». Финансово-экономический аналитик прокомментировал нынешнюю ситуацию в стране и мире. Юрченко оценил то, как поступают некоторые россияне, когда ползут многочисленные слухи среди гражданского населения на фоне новостей о событиях, происходящих в Украине. Особенно специалист в сфере экономики и финансов остановился на действиях соотечественников, начавших обналичивать банковские вклады, покупать доллары и евро, а также делать крупные покупки. 

«В любом случае — паника является весьма неудачной идеей. Зачем людям надо паниковать? Если уж на то пошло, то следовало заниматься своими деньгами «до» начала этих военных событий. Практика показывает, из истории других стран, а также нашего государства, что любое решение, принятое в точке паники, оказывается неверным», — акцентировал внимание эксперт в экономической сфере. 

Юрченко считает, что данная ситуация будет продолжаться недолго, и скоро всё стабилизируется. 

«Да, рынки при этом пошарахаются на протяжении нескольких дней. Но постепенно всё будет возвращаться к былому равновесию. Не нужна беготня ни по банкам, ни по магазинам, ни по валютным обменникам. Неделю назад были разговоры, что рубль подорожает до 68 рублей за доллар. Однако, мы однозначно эти варианты отметаем, потому, что к прежним значениям рынки будут возвращаться. Это не первый и не последний случай, хотя и неприятный», — добавил собеседник «Нового Дня». 

Вследствие проведения военнослужащими Российской Федерации специальной операции на территории Украины, происходят существенные изменения в экономике страны. Это само собой естественно, и нисколько не удивительно. Как считает кандидат экономических наук, гиперинфляции, вероятнее всего, в стране не случится, но к постепенному росту цен россиянам стоит быть готовыми. 

«Всё будет постепенно и плавно дорожать, как в прошлом году. И это не только из-за санкций, но и из-за тех внутренних проблем, которые наша экономика сама себе создает», — говорит он, отмечая, что дорожать будут автомобили, поездки за границу, услуги, а также товары массового спроса и продукты питания.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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