Банк РФ объявил, что будет с вкладами граждан в России с 1 марта 2022 года

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Финансово-экономические аналитики Центробанка Российской Федерации сообщили о том, какая участь постигнет вклады в банках обыкновенных граждан уже в марте 2022 года. У регулятора созрело новое решение: изменить показатели доходности депозитов. Речь идёт о депозитах марта. Об этом сегодня, в субботу, 26 февраля 2022 года, пишет информационное онлайн издание PRIMPRESS.
В сегодняшнем решении ЦБ указывается о том, что характеристики доходности всех типов депозитов для населения в марте нынешнего года увеличатся. Имеются в виду банковские вклады, открываемые в рублях Российской Федерации. К примеру: базовая доходность вклада «до востребования» в феврале была 8,13%.
В марте же она уже станет 8,31%. Максимально вырастут ставки по вкладам, открываемым на период 91 — 180 дней. В феврале нынешнего года доходность по этим сбережениям держалась в пределах 7,78%. Буквально на днях она резко поднимется до 8,40%. Относительно вкладов в долларах Соединённых Штатов Америки: по ним доходность станет выше лишь тогда, если депозит человек открыл на период от 91 дня. А по вкладам в евро доходность, наоборот, снизится в большинстве случаев, отмечают в ЦБ.
Напомним, что в середине февраля Банк России повысил ключевую ставку до 9,5%. Однако уже в ближайшее время этот показатель может вырасти еще. Этому будут способствовать как растущая инфляция, так и падение курса российской национальной валюты.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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