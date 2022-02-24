Часть граждан России получит на оплату услуг ЖКХ 6 тыс. 500 рублей от соцзащиты до 28 февраля

На днях многим людям в Российской Федерации будут перечислены денежные средства. Эта выплата адресована гражданам страны от отделений социальной защиты населения. В зависимости от состава семьи сумма данной субсидии будет разной. Об этом сегодня, в пятницу, 26 февраля 2022 года, сообщает информационное онлайн-издание PRIMPRESS.

Как утверждают финансово-экономические аналитики, уже с 25 февраля в субъектах Российской Федерации стартуют перечисления субсидий, предназначенные на оплату жилищно-коммунальных услуг граждан. Денежные суммы поступят людям на карточки банка. Следует сказать, что это уже будут финальные выплаты за февраль нынешнего года.

Эти деньги выделены государством тем российским гражданам, у кого траты на ЖКУ выше планки, учреждённой в данном регионе. Как правило, эта планка устанавливается размером 10-20% от общего семейного дохода. А когда люди вынуждены платить по квитанциям ЖКХ больше, им государство назначает компенсации. Перечисляет дополнительные субсидии соцзащита. К примеру, в Москве верхней планкой по оплате коммунальных услуг является 10 процентов от общего дохода. Если семья, состоящая из двух родителей и двух детей, с доходом в 50 тысяч рублей в месяц тратит на ЖКХ 6500 рублей, это больше норматива, а значит, всю сумму им компенсируют власти. В таком случае семья получит как раз 6500 рублей, которые будут зачислены им на банковскую карту.

В целом же размер субсидий может быть как больше указанной суммы, так и меньше. Точную информацию необходимо узнавать уже на местах.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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