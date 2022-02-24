Часть граждан России получит на оплату услуг ЖКХ 6 тыс. 500 рублей от соцзащиты до 28 февраля

Вчера, 20:34

0

Image 16+
Часть граждан России получит на оплату услуг ЖКХ 6 тыс. 500 рублей от соцзащиты до 28 февраля
Фото из открытых источников

На днях многим людям в Российской Федерации будут перечислены денежные средства. Эта выплата адресована гражданам страны от отделений социальной защиты населения. В зависимости от состава семьи сумма данной субсидии будет разной. Об этом сегодня, в пятницу, 26 февраля 2022 года, сообщает информационное онлайн-издание PRIMPRESS. 

Как утверждают финансово-экономические аналитики, уже с 25 февраля в субъектах Российской Федерации стартуют перечисления субсидий, предназначенные на оплату жилищно-коммунальных услуг граждан. Денежные суммы поступят людям на карточки банка. Следует сказать, что это уже будут финальные выплаты за февраль нынешнего года. 

Эти деньги выделены государством тем российским гражданам, у кого траты на ЖКУ выше планки, учреждённой в данном регионе. Как правило, эта планка устанавливается размером 10-20% от общего семейного дохода. А когда люди вынуждены платить по квитанциям ЖКХ больше, им государство назначает компенсации. Перечисляет дополнительные субсидии соцзащита. К примеру, в Москве верхней планкой по оплате коммунальных услуг является 10 процентов от общего дохода. Если семья, состоящая из двух родителей и двух детей, с доходом в 50 тысяч рублей в месяц тратит на ЖКХ 6500 рублей, это больше норматива, а значит, всю сумму им компенсируют власти. В таком случае семья получит как раз 6500 рублей, которые будут зачислены им на банковскую карту. 

В целом же размер субсидий может быть как больше указанной суммы, так и меньше. Точную информацию необходимо узнавать уже на местах.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Узнайте, сколько человек думает также, как вы
Выберите ответ и нажмите кнопку Голосовать
Проголосовал 0 человек
Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Часть граждан России получит на оплату услуг ЖКХ 6 тыс. 500 рублей от соцзащиты до 28 февраля

Вчера, 20:34

Центробанк России объявил, что ждет владельцев банковских карт

Вчера, 17:39

Поставки в Россию подержанных автомобилей из Японии приостановлены

Вчера, 16:34

Как новые санкции Великобритании и США повлияют на финансовую систему России

Вчера, 15:29

Европа заплутала в трех газовых «соснах»

Вчера, 15:14

В РФ граждане начали массово снимать со счетов валюту: что делать с деньгами

Вчера, 10:29

Эксперт Шуст: платежи в России не остановятся при отключении от SWIFT

Вчера, 10:24

Торговые сети в РФ готовятся к ажиотажному спросу на продукты

Вчера, 08:59

Гражданам в России впишут новый штраф в квитанции ЖКХ с 1 марта 2022 года

Вчера, 08:59

Россиянам дадут разово по 19 тыс. рублей от ПФР. Названа дата прихода денег на карту

24-02-2022, 22:54

Каждому 16 тыс. рублей. Кого соцзащита обрадует уже 25 февраля

24-02-2022, 18:49

Экономист Гордеев оценил ситуацию с ценами на бензин в России

24-02-2022, 17:49

Каждый гражданин РФ 3980 рублей с 25 февраля. Деньги придут на карту «Мир»

24-02-2022, 16:44

Сбербанк опроверг информацию о блокировке счетов физических и юрлиц

24-02-2022, 15:24

Экономист Коловагин дал прогноз по курсу доллара и евро на фоне обострения в Донбассе

24-02-2022, 14:49

Пожилым гражданам в России объявили о разовой выплате до 25 тыс. рублей в 2022 году

23-02-2022, 22:49

Пенсионеров в России, которые получают пенсию на банковскую карту, ждет новая беда с 24 февраля

23-02-2022, 16:59

Разово по 50 тыс. рублей. Пенсионерам дадут новые деньги уже 24 февраля

23-02-2022, 15:09

Граждан в России предупредили о повышении цен на молоко, хлеб, овощи и сахар в 2022 году

23-02-2022, 09:04

Пожилые граждане в России получат по 2 тыс. 600 рублей к пенсии с марта 2022 года

23-02-2022, 00:19

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Губернатор Беглов запустил сервис по контролю уборки снега за неделю до весны

Губернатор Беглов запустил сервис по контролю уборки снега за неделю до весны

23-02-2022, 15:02

0

Власти Петербурга сообщили новость о запуске нового сервиса, позволяющего горожанам контролировать работу коммунальных...

Подробнее
Пожилые граждане в России получат по 2 тыс. 600 рублей к пенсии с марта 2022 года

Пожилые граждане в России получат по 2 тыс. 600 рублей к пенсии с марта 2022 года

23-02-2022, 00:19

0

Аналитик Марк Гойхман, сообщил российским пенсионерам о новой денежной прибавке к пенсии, которую уже в марте смогут...

Подробнее
Очередная загадка: у границ с Украиной «засветилась» танковая колонна «армии Омикрон»

Очередная загадка: у границ с Украиной «засветилась» танковая колонна «армии Омикрон»

23-02-2022, 19:09

0

Российские военнослужащие продолжают интриговать пользователей Сети. Еще нет разгадок на предыдущие загадки, а...

Подробнее
«Старательно уничтожают»: Малышева рассказала о разрушенных ОКН в Петербурге

«Старательно уничтожают»: Малышева рассказала о разрушенных ОКН в Петербурге

23-02-2022, 20:20

0

Глава общественной организации «Охтинская дуга» Елена Малышева объяснила, каким образом в Северной столице уничтожают...

Подробнее
Некачественная уборка и плохие дороги: соцопрос вскрыл ряд серьезных проблем в Петербурге

Некачественная уборка и плохие дороги: соцопрос вскрыл ряд серьезных проблем в Петербурге

23-02-2022, 12:47

0

Согласно данным исследования , проведенного проектом «Петербургский барометр», у жителей Северной столицы растет...

Подробнее
Политолог Рогов заявил о подготовке Зеленского и людей из его окружения к бегству с Украины

Политолог Рогов заявил о подготовке Зеленского и людей из его окружения к бегству с Украины

23-02-2022, 18:14

0

Люди из окружения президента Украины Владимира Зеленского принялись экстренно продавать элитную недвижимость в Киеве и...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Пенсионеров в России, которые получают пенсию на банковскую карту, ждет новая беда с 24 февраля

Пенсионеров в России, которые получают пенсию на банковскую карту, ждет новая беда с 24 февраля

23-02-2022, 16:59

0

О новой опасности для российских пенсионеров, которые получают выплаты на банковские карты, рассказала пенсионный...

Подробнее
Военкор Котенок: боевые корабли Китая вошли в территориальные воды Тайваня

Военкор Котенок: боевые корабли Китая вошли в территориальные воды Тайваня

24-02-2022, 11:34

0

Некоторые обозреватели считают, что не стоит делать преждевременные выводы Сегодня утром стало известно, что группа...

Подробнее
США жаждут помощи Китая на Украине

США жаждут помощи Китая на Украине

23-02-2022, 11:04

0

В США рассчитывают на то, что Китай поможет остановить конфликт на Украине. Об этом пишет обозреватель РИА Новости...

Подробнее
В Петербурге спортивных площадок в четыре раза меньше нормы

В Петербурге спортивных площадок в четыре раза меньше нормы

23-02-2022, 19:09

0

Петербург нуждается как минимум в 10 тысячах спортивных площадок. В настоящее время, согласно официальным данным, их в...

Подробнее