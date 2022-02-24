Центробанк России объявил, что ждет владельцев банковских карт

В Центральном банке России объяснили, что будет с вкладами, открытыми в банках, которые попали под санкции.

Ранее Запад ввел ряд ограничений для крупных российских финансовых учреждений, пишет PRIMPRESS . Поэтому немало россиян стали волноваться по поводу того, смогут ли они пользоваться своими вкладами.

Под санкции попали ВТБ, Промсвязьбанк, Открытие, Совкомбанк, Новикомбанк, Альфа-банк, Сбербанк и ряд других кредитных организаций.

В Центробанке РФ сообщили, что карты всех этих банков будут и далее работать на территории России. В РФ не будет никаких ограничений по этим картам и денежные средства будут доступны для владельцев вкладов.

Но все же придется получить пластиковую карту, поскольку картами таких банков больше нельзя будет расплачиваться через сервисы Apple Pay и Google Pay.

Нельзя будет пользоваться картами таких банков за рубежом. Ими невозможно будет оплатить товары в иностранных интернет-магазинах, если они работают в тех странах, которые поддержали санкции.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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