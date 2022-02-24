Центробанк России объявил, что ждет владельцев банковских карт

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В Центральном банке России объяснили, что будет с вкладами, открытыми в банках, которые попали под санкции.
Ранее Запад ввел ряд ограничений для крупных российских финансовых учреждений, пишет PRIMPRESS. Поэтому немало россиян стали волноваться по поводу того, смогут ли они пользоваться своими вкладами.
Под санкции попали ВТБ, Промсвязьбанк, Открытие, Совкомбанк, Новикомбанк, Альфа-банк, Сбербанк и ряд других кредитных организаций.
В Центробанке РФ сообщили, что карты всех этих банков будут и далее работать на территории России. В РФ не будет никаких ограничений по этим картам и денежные средства будут доступны для владельцев вкладов.
Но все же придется получить пластиковую карту, поскольку картами таких банков больше нельзя будет расплачиваться через сервисы Apple Pay и Google Pay.
Нельзя будет пользоваться картами таких банков за рубежом. Ими невозможно будет оплатить товары в иностранных интернет-магазинах, если они работают в тех странах, которые поддержали санкции.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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