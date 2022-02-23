Поставки в Россию подержанных автомобилей из Японии приостановлены

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Поставки подержанных автомобилей из Японии в Россию приостановили.
Поступила информация о том, что рейс контейнеровозов не прибудет в Приморье. Даже автомобили, которые ранее были приобретены на аукционах и оплачены, не выпускают из Японии.
Комментарии касательно этой ситуации «ФедералПресс» получил у одной из компаний, которая поставляет японские автомобили в Приморье.
Генеральный директор «Priority Auto» Константин Тарасов сообщил, что пока отменен один рейс – компании SL.
«Опять же, до конца не понятно, из-за чего. Но так как взаиморасчеты проходят в валюте, скорее всего, они, чтобы не потерять деньги, сняли или перенесли этот рейс», - отметил Тарасов.
Он не исключает, что повлияли и колебания курса, поскольку он влияет на размер пошлины, а из-за него автомобили сильно подорожали. Поэтому немало автомобилей были сняты с рейса. В итоге ситуация вокруг Украины повлияла на курс рубля, и теперь россияне остались на какое-то время без подержанных автомобилей из Японии.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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